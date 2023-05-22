صولة لفرض الأمن ورفع التجاوزات في ديالى.. هذه تفاصيلها

2023/05/22 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمننفذت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عمليات أمنية واسعة لفرض الامن والاستقرار في محافظة ديالى.

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