2023/05/22 | 12:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت عن سبب...

ظهرت المقالة بلاسخارات من البصرة: سنفتتح مشروع لزراعة نبات المانغروف ممول من الامم المتحدة أولاً على المسلة.

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