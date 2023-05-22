القاضي زيدان يبحث مع نقيب الاطباء عمل مراكز التجميل غير المجازة وسبل معالجتها قانوناً

2023/05/22 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي زيدان يناقش مع نقيب الاطباء مراكز التجميل غير المجازة وسبل معالجتها قانوناً

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