2023/05/22 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت يئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاثنين ، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق،بتهمة الإضرار بالمال العام. وذكرت دائرة تحقيقات هيئة، في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ أمر قبـض بحق رئيس هيئـة استثمار ذي قار السابق المركز الخبري الوطني.

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