وزير الكهرباء يعد بـ

2023/05/22 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعهد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الاثنين، بأن يكون التجهيز خلال موسم الصيف الحالي أفضل من العام الماضي.

وقال فاضل في تصريح لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف الكهرباء يحظى بمتابعة من قبل رئيس الوزراء من خلال توفير تخصيصات مالية طارئة منذ نهاية العام الماضي"، مضيفاً أن "هناك خطة آنية وجولات ميدانية لمتابعة المحطات والشبكات وخطوط النقل والمحطات الثانوية"، فيما رجح "الوصول إلى انتاج 24 ألف ميغاواط".

وأشار فاضل، إلى أن "حجم الانتاج المطلوب يصل في مرحلة ذروة الأحمال إلى 35 ألف ميغاواط لاستمرار استقرار ساعات تجهيز الطاقة لجميع المحافظات على مدار الساعة"، لافتاً إلى "الحاجة لإضافة 1500 ميغاواط سنوياً لاستمرار تجهيز جميع المواطنين والمعامل والمصانع والمحال التجارية وجميع المرافق الأخرى".

وأوضح، أن "المشكلة الحالية تكمن في قطاعي الانتاج والنقل، فإذا وصلنا حالياً لانتاج 100 ألف ميغاواط سنواجه اختناقات وصعوبات في خطوط النقل والمحطات التحويلية"، مشدداً على "ضرورة إنشاء محطات وإضافة خطوط ناقلة والتحوُّل إلى الدوائر المركبة ونصب محولات القدرة، وهذا ما سيحصل حالياً ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركتي سيمنس وجي اي".

وأكد، أن "هناك استقراراً في ساعات التجهيز حالياً بسبب اعتدال درجات الحرارة، فضلاً عن قيام الوزارة بوضع خطة حقيقية لإكمال صيانة 98 بالمئة من المحطات التوليدية قبل الموسم الصيفي، وتمكنا من إضافة ما يقارب من 3500 ألف ميغاواط خلال العام الحالي مقارنة بالماضي، إلى جانب توفير قوات طوارئ لحماية البنى التحتية للأبراج".

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