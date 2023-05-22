2023/05/22 | 12:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2nN5qRdGTNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المخاوف تعود للمدن المحررة.. إين سننزح هذه المرة | الحصاد الاخباري 2023/5/21) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المخاوف تعود للمدن المحررة.. إين سننزح هذه المرة | الحصاد الاخباري 2023/5/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).