مونديال الشباب: 3 نجوم حاسمين سلاح العراق في مواجهة أوروغواي

2023/05/22 | 12:38 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب العراق يتوقع لهم التألق في مونديال الشباب (العربي الجديد/ Getty)

يأمل المنتخب العراقي، في تحقيق نتيجة إيجابية، بافتتاح مشواره في مونديال الشباب لكرة القدم بالأرجنتين، حين يواجه نظيره الأوروغواي، الاثنين.

ويأتي منتخب "ليوث الرافدين" ضمن المجموعة الخامسة مع أوروغواي، وتونس وإنكلترا، إذ سيواجه هذه المنتخبات على الترتيب.



لكن قبل لقاء المنتخب الأميركي الجنوبي، يملك منتخب العراق 3 نجوم من الممكن أن يكونوا عامل حسم لهذه المواجهة المرتقبة.

عبد الرزاق قاسم

قائد كتيبة عماد محمد هو من العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني كثيراً على مستوى تنظيم اللعب داخل الملعب، وصناعة الفرص الحقيقية للتسجيل، وهذا ما أثبته اللاعب الشاب في بطولة أمم آسيا الأخيرة بأوزبكستان، كما أنه كان أحد العناصر التي دخلت في دائرة اهتمام خيسوس كاساس مدرب العراق، بعد مستوياته اللافتة في معسكر إسبانيا قبل مونديال الأرجنتين، والذي حضر فيه مدرب منتخب العراق الأول من أجل مراقبة مجموعة من الأسماء التي يراها مؤهلة لحمل قميص "أسود الرافدين" في المستقبل القريب.

هدف عبد الرزاق قاسم العراق 1-0 فلسطين غرب اسيا للشباب الشوط الاول pic.twitter.com/CTZj7IdOzE

— نواف | Nawaf 🇮🇶 (@NawafAlmayahi) November 28, 2021

علي جاسم

يعتبر أحد أبرز مواهب الكرة العراقية في الوقت الحالي، سلطت عليه الأضواء بعد المستويات المميزة التي قدمها في بطولة كأس أمم آسيا، وهو الأمر الذي جعله ضمن قائمة المدرب كاساس، وعلى رادار عدد من الأندية الأوروبية، إذ تلقى عرضاً من فريق غينت البلجيكي، بحسب ما أكده فريقه الحالي الكهرباء العراقي، ويتوقع أن يكون أحد عوامل حسم العراق للقاء أوروغواي، وربما الذهاب بعيداً في العرس العالمي.

هدف | علي جاسم يقود #العراق للتأهل إلى بطولة #كأس_العالم تحت 20 عاما في #إندونيسيا ببلوغ نصف نهائي #كأس_آسيا للشباب بالفوز 1-0 على #إيران#AFCU20 | #IRNvIRQ pic.twitter.com/lZjblobmHQ

— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 11, 2023

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

يوسف الأمين

لاعب بمركز الجناح، سبق له أن مثل منتخب شباب ألمانيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم، قبل أن يقوم بنقل سجلاته إلى الاتحاد العراقي.



انتقل من الدوري الألماني الذي برز فيه إلى الدوري الهولندي، ليلعب في نادي فينورد تحت 21 سنة، قادماً من فريق فكتوريا كولن الألماني، ومن المتوقع أن يترك بصمته مع شباب العراق في هذا العرس العالمي، وأن يكون عامل حسم بلقاء أوروغواي، نظراً لخبرته في الملاعب الأوروبية.

Youssef AmynOne of future talents from 🇮🇶And one of my fav players on fifa 22 (as I’m still playing it😂)One to watch in fifa u-20 World Cup pic.twitter.com/UobwhTzSYE

— Phil (@Phil5forit) May 19, 2023

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال الشباب: 3 نجوم حاسمين سلاح العراق في مواجهة أوروغواي) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونديال الشباب: 3 نجوم حاسمين سلاح العراق في مواجهة أوروغواي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).