أربيل تستحدث قضاءً جديداً

2023/05/22 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - اربيل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ،اليوم الاثنين، استحداث قضاء جديد في حدود العاصمة أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان تلتقته (بغداد اليوم)، انه"بحسب الصلاحيات الممنوحة الينا تقرر استحداث قضاء (قوشتبة) كقضاء جديد في محافظة اربيل وبنفس حدودها السابقة عندما كانت ناحية".

وأضافت، أن "هذا القرار دخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره ويُنشر على جريدة وقائع كوردستان ".

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