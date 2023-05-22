النزاهـة تنفذ أمر قبـض بحق رئيس هيئـة استثمار ذي قار السابق

2023/05/22 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ أمر القبض بحق رئيس هيئة استثمار محافظة ذي قار السابق.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) بأنَّ "فريق مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المُحافظة بحقِّ الرئيس السابق لهـيئة استـثمار ذي قار؛ على خـلـفيَّة تهمة الإضرار بالمال العام عبر التلاعب في إصدار إحدى الإجازات الاستثماريَّة".





وأوضحت أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهم تسبَّب بالإضرار العمديّ بالمال العام؛ جرَّاء تلاعبٍ في إصدار إجازةٍ استثماريَّةٍ خاصَّةٍ بإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ بقيمة (1،100،000،000) مليار ومئة مليون دينار"، لافتة إلى أنَّ "إصدار الإجازة كان بناءً على كتابٍ مُزوَّرٍ من الجهة المالكة للعقار".





ونوَّهت الدائرة "بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".

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