أعمال الصيانة تغير ملعب مباراة في دوري الكرة الممتاز

2023/05/22 | 12:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير ملعب مباراة فريقي الكرخ والديوانية في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، قررت نقلَ مباراة فريقي الكرخ مع الديوانية إلى ملعبِ الشعب الدوليّ بنفس التاريخ والوقت يوم الخميس المقبل”.

وبين أن “تغيير الملعب جاء بسبب أعمال الصيانةِ في ملعبِ الساحر أحمد راضي الملعب المُفترض لنادي الكرخ”.

وستقام المباراة بين الفريقين عند الساعة الرابعة والنصف عصراً ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من المسابقة.

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