بديلا للمسؤول الذي فاوض السعودية.. رئيسي يُعين أحمديان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران

2023/05/22 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، علي أكبر أحمديان، أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي شمخاني، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الإثنين.

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