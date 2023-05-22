2023/05/22 | 13:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w4JjwJVt9G4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو العلاج بالأوكسجين المضغوط وما فوائده في طب الاسنان؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو العلاج بالأوكسجين المضغوط وما فوائده في طب الاسنان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).