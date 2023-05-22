الداخلية الأردنية: التطور بالعمل الأمني في العراق يفتح الباب للتعاون بين البلدين

2023/05/22 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناكد وزير داخلية المملكة الأردنية مازِن الفرّاية، اليوم الاثنين، أن التطور الكبير بالعمل الأمني في العراق يفتح الباب للتعاون بين البلدين، خلال زيارته مدرسة التدريب الخاص بالشرطة الاتحادية في بغداد مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

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