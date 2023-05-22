الصحة العالمية تدعو دول العالم للاستعداد لوباء مقبل محتمل

2023/05/22 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حث المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، واحترام التزام سابق بتعزيز تمويل المنظمة الأممية.وقال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة […]

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