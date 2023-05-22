2023/05/22 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاثنين، عن موعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية.وقال الكرعاوي في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/: إنه “نحو ست مواد متبقية من مشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية ترجح إقرار الموازنة نهاية الأسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

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