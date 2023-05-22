السوداني يؤكد دعم الحكومة بتوفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات

2023/05/22 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مجلس المفوّضين في مفوّضية الانتخابات، فيما أكد دعم الحكومة بتوفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى زيارة إلى مبنى المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات وعقد اجتماعاً مع مجلس المفوّضين"، مبيناً أن "السوداني تفقّد أقسام المفوضية وإداراتها، واطّلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة وآليات توزيعها".وأضاف أن "السوداني استمع إلى شرح مفصّل عن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة، كما اطّلع على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها"، مشيراً الى أن "الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية"، مبيّناً "دعمه لهذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي".وأكّد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، أن "النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها"، مشدداً على "ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية".ووجّه السوداني بـ "العمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، وأن الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية، مبيناً، خلال الاجتماع بمجلس المفوضين، أن الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية".

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