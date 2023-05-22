2023/05/22 | 13:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L0sMLnC0IZE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امرأة تتحدث عن مشكلة عدم استلام زوجها المريض لراتب #الرعاية_الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امرأة تتحدث عن مشكلة عدم استلام زوجها المريض لراتب #الرعاية_الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).