بلاسخارت تصل إلى البصرة

2023/05/22 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت صباح اليوم الاثنين الى محافظة

البصرة ممثلة الامين للامم المتحدة في

العراق جينين بلاسخارت .

وكان في استقبالها محافظ البصرة اسعد

العيداني

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