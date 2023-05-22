البنك المركزي: لم نصدر أي قرار بإيقاف بطاقات الدفع الالكترونية

2023/05/22 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، الاثنين، عدم صدور أي قرار بشأن إيقاف بطاقات الدفع الالكترونية، فيما أشار إلى التوجه لإعداد استراتيجية للتعامل مع المنظمات الدولية لتعزيز الشمول المالي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، إن "البنك المركزي لم يصدر أي قرار بإيقاف بطاقات الدفع الألكترونية، بل هو يشجع على استخدامها داخل وخارج العراق بدلاً من أن يأخذ المواطن الدولار إلى خارج العراق بإمكانه استخدام البطاقة لعمليات الشراء".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من التحديات تواجه البنك المركزي، من بينها تطوير القطاع المالي وسعر الصرف واستقراره والدفع الالكتروني وزيادة الشمول المالي، كلها تحديات وأهداف رئيسة"، مبيناً أن "ذلك بحاجة إلى جهود القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار للبنك المركزي".

وتابع خلف في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "البنك المركزي بمفرده، غير قادر على تحقيق كل أهدافه في ظل الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي".

ولفت إلى أن "هناك جهوداً متواصلة يبذلها البنك المركزي، من خلال إجراءات السياسة النقدية وتلبية طلبات التجار للحصول على العملة الأجنبية وفق سياقات القانونية، وبالتالي يستخدم البنك المركزي أدوات السياسات النقدية المتنوعة، منها عملة السوق المفتوحة وسعر السياسة وغيرها، لتحقيق الاستقرار".

وأوضح، أن "البنك المركزي لديه بنى تحتية متكاملة، وهو يشجع المصارف على العمل بالتكنولوجيا المتطورة، لا سيما أدوات الدفع الالكتروني والتقليل من استخدام الكاش"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي يعمل على استراتيجية خاصة في التعامل مع المنظمات الدولية لتعزيز الشمول المالي بوصفه هدفاً أساسياً من أهدافه".

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