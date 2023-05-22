2023/05/22 | 13:39 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريم الشركة الأم لـ"فيسبوك" 1.3 مليار دولار لانتهاكها قواعد خصوصية البيانات الأوروبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/22 | 13:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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