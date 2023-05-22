2023/05/22 | 14:20 - المصدر: قناة السومرية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - خط احمر م٦ - الحلقة ٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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