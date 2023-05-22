2023/05/22 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، ضرورة التعاون من اجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي.وذكر ائتلاف دولة القانون في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي والخزعلي يؤكدان ضرورة التعاون للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي والخزعلي يؤكدان ضرورة التعاون للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي والخزعلي يؤكدان ضرورة التعاون للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).