2023/05/22 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، ان يبلغ انتاج العراق النفطي للعام الحالي نحو 4.63 ملايين برميل يوميا.وقال الصندوق في جدول لشهر ايار من العام الحالي، انه “من المتوقع ايضا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقد الدولي يتوقع حجم انتاج العراق النفطي للعام الحالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقد الدولي يتوقع حجم انتاج العراق النفطي للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقد الدولي يتوقع حجم انتاج العراق النفطي للعام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).