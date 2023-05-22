داخلية كردستان تعلن استحداث قضاء جديد في حدود أربيل

2023/05/22 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم

كردستان ،اليوم الإثنين، استحداث قضاء

جديد في حدود أربيل.

و ذكرت الوزارة في بيان صحفي، إنه:"بحسب

الصلاحيات الممنوحة الينا تقرر استحداث

قضاء (قوشتبة) كقضاء جديد في

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