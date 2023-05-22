رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة في العراق والعالم

2023/05/22 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت السفارة الامريكية في بغداد،

اليوم الاثنين، برفع رسوم تأشيرة

الدخول إلى الولايات المتحدة في العراق

والعالم.





وقالت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر

انه "اعتبارا من 30 أيار 2023، سيتم زيادة

رسوم

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