السوداني يزور المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات ويعقد اجتماعاً مع مجلس المفوّضين

2023/05/22 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني، صباح اليوم الاثنين، زيارة

إلى مقرّ المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات، واجتمع برئيس وأعضاء مجلس

المفوضين والمديرين العامّين فيها.





وتفقّد أقسام المفو

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