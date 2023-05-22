وزير التجارة: القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً وفاعلاً في التنمية الاقتصادية

2023/05/22 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير التجارة أثير الغريري، الاثنين، أن البرنامج الحكومي يتضمن دعم الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي، فيما أشار إلى السعي لتوفير بيئة استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال الغريري، خلال ندوة الملحقين التجاريين في معرض بغداد الدولي، "نستعد لإقامة الدورة 74 لمعرض بغداد الدولي تحت شعار (العراق يتواصل)"، مبيناً أن "هذا النوع من التظاهرات الاقتصادية يشكل ملتقى الطرق للتبادل والتعاون الاقتصادي وهو يمثل فرصة حقيقية لترسيخ علاقات التعاون بين العراق والدول المشاركة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة في الشراكات وجذب الاستثمار واستقطاب الخبرات والتعرف على آخر التطورات في القطاع الاستثماري والاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".

وأشار إلى أن "الحكومة تعمل من خلال البرنامج الحكومي على دعم الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي والسعي لتوفير بيئة استثمارية وتأسيس شراكات حقيقية في مختلف المجالات الاقتصادية، وتطوير تلك العلاقات من خلال تفعيل دور اللجان المشتركة التي تأخذ على عاتقها تطوير وتنمية العلاقات الثنائية".

وأوضح، أن "الاهتمام بإقامة المعارض من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تعد من أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإقامة الشراكات الحقيقية وتبادل الخبرات مع العديد من دول العالم والسعي للاستفادة من التجارب المتقدمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب".

ولفت إلى "المساعي بأن تكون الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي فرصة حقيقية ونقطة انطلاق واسعة للتعاون وهي رسالة للتعريف بالعراق كمركز جاذب للصناعة والتجارة والأعمال كونه السوق الواعدة للكثير من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار ودخول السوق العراقية وهذا يلقي بظلاله على المصالح الاقتصادية بين العراق والبلدان المشاركة".

ودعا الغريري أعضاء السلك الدبلوماسي في بغداد والملحقين التجاريين في السفارات إلى "مشاركة الجهود في أن تكون الدورة المقبلة فاعلة من حيث المشاركات الدولية ونوعيات الشركات المشاركة ليكون المعرض فرصة لقاء حقيقية تحقق الأهداف والمصالح المشتركة من خلال حث الدول والشركات على المشاركة وإقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص العراقي والذي أصبح شريكاً أساسياً وفاعلاً في التنمية الاقتصادية".

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