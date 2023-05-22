2023/05/22 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُرضت غرامة قياسية تبلغ 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار)على شركة ميتا المالكة لفيسبوك لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، على ما أعلنت الهيئة الإيرلندية الناظمة، الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (1.2 مليار يورو.. فرض غرامة قياسية على الشركة المالكة لفيسبوك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (1.2 مليار يورو.. فرض غرامة قياسية على الشركة المالكة لفيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).