بعيوي يحذر من إلغاء كرة الصالات بسبب إهمال الاتحاد الآسيوي

2023/05/22 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة الصالات هيثم بعيوي، لجنة الصالات في الاتحاد الآسيوي لعزوفها عن تنظيم دوري الاندية لابطال اسيا لاربع سنوات ماضية.

وقال بعيوي في بيان إن “لجنة الصالات في الاتحاد الآسيوي عطلت دوري أبطال الأندية في القارة منذ عام 2019 بعذر جائحة كورونا واستمرت في تعطيل البطولة رغم زوال الجائحة، وهذا الإهمال يسبب تراجعاً فنياً للعبة في عدد من الدول”.

وبين أن “عدد من الأندية المحلية تفكر جلياً بإلغاء لعبة الصالات وذلك لإهمال اللعبة آسيويا واقتصار المنافسات على مستوى المنتخبات وبالتالي تعرضت الأندية لإهمال كبير لاشك انها تؤثر على اندفاع الأندية لتطوير فرقها لأنها فقدت فرصة المنافسة على مستوى الآندية الآسيوية”.

وأشار إلى إن “دوري الأبطال للأندية في القارات الأخرى تم إعادة منافساتها باستثناء الاتحاد الآسيوي وبالتالي عدد من الأندية العربية والآسيوية تعيد النظر في فرقها وقد نرى حل هذه اللعبة في عدد من الأندية”، مطالباً الاتحاد الآسيوي بـ”إعادة تنظيم هذه البطولة، كي لا نخسر عدد من الاندية التي ستحل فرقها”.

يشار إلى إن بعيوي يعد واحد من أبرز مدربي الصالات في العراق وسبق وأن حقق نتائج بارزة في مسيرته مدرباً للمنتخبات الوطنية ومع نادي نفط الوسط، حيث حاز على مركز وصيف الأندية الآسيوية.

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