بطريقة لا تخطر على البال.. شاهد كيف تمكن معجب من دخول حفل لتايلور سويفت بعد فشله بتأمين تذكرة

2023/05/22 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تولى محاسب في ناشفيل مهمة جانبية كحارس أمن فقط لمشاهدة جولة تايلور سويفت الغنائية، وانتشر بعد أن لاحظ المعجبون غناءه بشغف.

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