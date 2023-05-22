العبودي: التعليم الطبي في العراق ماض بالاتجاه الصحيح

2023/05/22 | 15:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، أن التعليم الطبي ماض في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى ان كليات الطب ومجلسها الوطني تسير بخطوات مدروسة نحو الاعتمادية الدولية.وقال العبودي في كلمته خلال الاحتفالية الخاصة بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس كلية طب الكندي في جامعة بغداد، وتلقته وكالة ايرث نيوز، إن “وزارة […]

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