2023/05/22 | 15:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PcHSNCQXZ0c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل دجلة: كتلة اليكتي رفضت التصويت على مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل دجلة: كتلة اليكتي رفضت التصويت على مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).