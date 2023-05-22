2023/05/22 | 15:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاء عبد الحي ينتفض رعد بركات الموسيقار العراقي المغترب كل يوم في المنافي, ويصوب أنظاره نحو ذلك الوطن البعيد والقريب من وجدانه, يلتمس لأحلامه المعطوبة العذر ويبحث عن ظله الذي فقد في محطات الغربة بعد رفض النزول من الريل, بركات الذي لم تصهره الغربة ولم تروض أبجديته المنافي, يوثق غناءه وفاءآ لذلك الغيتار المعطوب الذي […]

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