2023/05/22 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد برلماني بحريني سابق، خطورة

الاستمرار في التطبيع مع الاحتلال

الإسرائيلي؛ الذي يواصل مسلسل النكبة

الفلسطينية منذ 75 عاما مضت وحتى يومنا

الحاضر؛ عبر ارتكاب المجازر وجريمة

الفصل العنصري وسرقة الأرض وا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بحريني: التطبيع خطأ تاريخي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بحريني: التطبيع خطأ تاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).