منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء عالمي محتمل

2023/05/22 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الصحة العالمية العالم

الاثنين إلى الاستعداد لـ”وباء عالمي

محتمل” في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا.

وطالبت بأن يبذل العالم مزيدا من الجهود

لاحتواء تفشي الفيروس المستجد.

وقال المدير العام للمنظ

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