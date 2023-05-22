المنافذ الحدودية: إكمال الربط الشبكي للسونار في منفذ القائم الحدودي

2023/05/22 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، استكمال الربط الشبكي للسونار في منفذ القائم الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اكمال الربط الشبكي للسونار في منفذ القائم الحدودي اسوة بمنافذ ( مندلي، المنذرية، زرباطية، طريبيل، الشيب ) ليصبح العدد الكلي للمنافذ التي تم ربطها شبكياً مع هيأة المنافذ الحدودية ومركز البيانات الوطني في الامانه العامة لمجلس الوزراء، 6 منافذ حدودية برية".وأضافت أنه "تستمر جهود الفريق المختص في الهيأة لأكمال وانجاز العمل بأشراف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل"، مشيرةً الى أنه "هنالك اصرار حقيقي لانجاز عملية الربط لكافة المنافذ الحدودية وصولا للانتقال الكامل للعمل الإلكتروني من أجل السيطرة على عمليات التهريب من خلال تدقيق صور البضائع بالسونارات وتحليلها الكترونياً لتحقيق النتائج المرجوة في أتمتة الاجراءات ومكافحة الفساد ومنع عمليات الهدر بالمال".

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