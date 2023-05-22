التربية توضح بشأن

2023/05/22 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن "صعوبة" أسئلة اللغة العربية لصف السادس الابتدائي.





وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقته (بغداد اليوم) بشأن "ما يُثار عن امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي اليوم، نود أن نبين بأن الأسئلة جميعها من المقررات الدراسية وقد حرصت الوزارة على مراعاة مبدأ العمومية والوضوح والالتزام بالمنهج، خصوصاً أن دخول التلاميذ هذا العام كان عامّاً وشاملاً".

وأضاف "لذا فإن الأسئلة تُراعي الفوارق الفردية بين التلاميذ ووضعت من لجان مختصة وهي اختبار للقدرات وفقاً للأنماط العلمية والتعليمية".

وتابع "نعرب عن تقديرنا العالي لأولياء الأمور على كل هذا الحرص والمسؤولية في المتابعة ونأمل بأن لا يتم الضغط او التشويش على التلاميذ خلال فترة الامتحانات لإدامة تركيزهم واستمرارهم بأداء الامتحانات بكل مثابرة وحماس".

وأنتقد اولياء أمور الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لصف السادس الابتدائي، واصفين إياها بـ"الصعبة والمتشعبة".

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