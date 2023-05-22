الرشيد يوجه بزيادة سلف الموظفين والمنتسبين الموطنة رواتبهم

2023/05/22 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، بزيادة سقف سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم الى 15 مليون دينار عراقي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المدير العام محمد سمير عباس وجه بزيادة سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف الى (15) مليون دينار عراقي بدلا من (10) ملايين دينار وبحسب حدود الراتب".

ودعا المصرف بحسب البيان "كافة الراغبين بالتقديم الى اعتماد تطبيق مصرف الرشيد وعدم التعامل مع البيجات والمواقع التي تدعي اعتمادها من قبل المصرف".

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