العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لشهر أيار الحالي

2023/05/22 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر آيار الحالي.

وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم في بيان أن “الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لـ(206) آلاف مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ إجمالي يبلغ اكثر من (35) ملياراً و(152) مليون دينار لشهر آيار للعام 2023”.

ودعت “المستفيدين والمستفيدات إلى التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لتسلُّم رواتبهم بعد إكمال ‏الإجراءات، وتبليغهم من قبل المصارف”.‏

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