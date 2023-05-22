تركيا تترقب البيانين و

2023/05/22 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب تركيا، قبل ستة أيام من الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة بيانين للمرشح المقصى سنان أوغان وحليفه زعيم "حزب النصر"، أوميت أوزداغ، اللذين صدّرا نفسيهما بقوة خلال الأيام الماضية، مع تأكيدهما على فكرة "الدور المحوري".

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