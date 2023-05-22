الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

2023/05/22 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، شملت 5 أشخاص ومؤسستين.وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية بأن “العقوبات التي أقرها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، شملت التعبئة الطلابية […]

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