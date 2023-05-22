المنافذ تنجز الربط الشبكي للسونار في منفذ القائم الحدودي

2023/05/22 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، إنجاز الربط الشبكي للسونار في منفذ القائم الحدودي، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

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