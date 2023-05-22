إستجابة لمناشدات الأهالي.. وزير التربية يصدر توجيهاً يخص امتحانات السادس الابتدائي

2023/05/22 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، توجيهاً بشأن الأسئلة الامتحانية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الجبوري وجه بقراءة الأسئلة الامتحانية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي، استجابة لمناشدات الأهالي الكثيرة، لما يواجهونه من معوقات في تمييز الأسئلة وفروعها".

وأضاف البيان أن" الوزير تفقد صباح اليوم عدداً من المراكز الامتحانية في بغداد، مستمعاً لاحتياجات التلاميذ والمراقبين ومديري المراكز".

وحث الوزير "التلاميذ على بذل الجهود لتحقيق النجاح"، مؤكداً على أن "الوزارة هي اليد الساندة للنهوض بمستقبل أبنائها و الداعمة لتقدمهم"، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق، انتقد اولياء أمور الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لصف السادس الابتدائي، واصفين إياها بـ"الصعبة والمتشعبة".

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