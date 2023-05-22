2023/05/22 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستان

اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، الاتحاد الوطني الكردستاني بإفتعال الازمات، مؤكداً أن الأخير لا يريد تفعيل مفوضية الانتخابات.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم تعليقاً على ما حدث داخل قاعة برلمان الإقليم في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني لا يريد تفعيل مفوضية الانتخابات"، مبينا أن "تفعيلها هو شرط قانوني لإقامة الانتخابات".

وأكد أن "الاتحاد الوطني يختلق المشاكل"، مشيراً الى أنه "كلما تم حل مشكلة أو قضية يخلق الاخير أزمة وقضية أخرى".

وأوضح أن "هدف اليكتي منع إقامة انتخابات برلمان كردستان وتأجيلها في الوقت الحالي كون لديه مشاكل داخلية".

وأشار الى أنه "حسب الاستفتاءات فان الاتحاد الوطني هو الحزب الثالث حاليا أو حتى الرابع في الإقليم وسيتعرض لخسارة كبيرة".

وشهدت وقائع جلسة مجلس نواب إقليم كردستان، اليوم الاثنين، حدوث تشابك بالأيدي وضرب ولكمات وتكسير لمحتويات البرلمان بين اعضاء مجلس النواب الكرد.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جلسة المناوشات".. تبادل الإتهامات "يستعر" بين الديمقراطي والوطني بإفتعال الازمات - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جلسة المناوشات".. تبادل الإتهامات "يستعر" بين الديمقراطي والوطني بإفتعال الازمات - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).