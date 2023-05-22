انتقاد برلماني لوزارة الدفاع بسبب استيراد التجهيزات العسكرية

2023/05/22 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، جواد البولاني، اليوم الاثنين، انتقاداً حاداً لوزارة الدفاع بسبب اعتمادها على الاستيراد في تجهيزاتها العسكرية، فيما لفتت إلى أن هذه الوزارة كان عليها دعم القطاعات (العام والخاص والمختلط) في البلاد.

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