2023/05/22 | 16:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IFllXcuLvjs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة في مهرجان الأنبار الدولي للتسوق الشامل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة في مهرجان الأنبار الدولي للتسوق الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).