المالية النيابية تصوت على استيفاء رسوم مبيعات البنزين والمشتقات النفطية

2023/05/22 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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اللجنة المالية النيابية تبحث عدداً من الملفات المهمة في قانون الموازنة العامة - مراجعة بعض البنود التي تحتاج إلى إعادة النظر وتدقيق نصوصها منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن بدرجة مدير عام والية منحه إجازة خمس سنوات، أو الإحالة الى التقاعد - ‏ مناقشة استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على أن تُسترجع بعد إكمال الاجراءات - صوتت اللجنة على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الاسود والغاز، وتُقيد إيرادات لخزينة الدولة بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي

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