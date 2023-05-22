الاسراع باقرار الموازنة على طاولة السوداني والمالكي

2023/05/22 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، اهمية الاسراع باقرار قانون الموازنة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسوداني وتلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الشؤون العامّة في البلد، ومستجدّات الأوضاع السياسية والأمنية، وتأكيد دعم الحكومة في خطواتها التنفيذية على مختلف الأصعدة".

وأكَّد الجانبان "ضرورة إسراع مجلس النواب بإقرار الموازنة العامّة من أجل تمكين الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بتوفير الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن استكمال متطلبات تنمية القطاعات الأساسية التي وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها، والمتعلّقة بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتنموية".

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