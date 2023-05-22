السعودية تعدم 3 سعوديين أدانتهم محكمة بـ

2023/05/22 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية إعدام ثلاثة سعوديين، الاثنين، أدانتهم محكمة في اتهامات بـ"الالتحاق بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة"، والتدرب على الأسلحة والقنابل في معسكراته، حسب بيان لوزارة الداخلية السعودية.

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