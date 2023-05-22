السوداني والمالكي يؤكدان ضرورة إسراع البرلمان بإقرار الموازنة

2023/05/22 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي.

وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان لمكتب السوداني “استعراض مجمل الشؤون العامّة في البلد، ومستجدّات الأوضاع السياسية والأمنية، وتأكيد دعم الحكومة في خطواتها التنفيذية على مختلف الأصعدة”.

وأكَّد الجانبان “ضرورة إسراع مجلس النواب بإقرار الموازنة العامّة من أجل تمكين الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بتوفير الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن استكمال متطلبات تنمية القطاعات الأساسية التي وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها، والمتعلّقة بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتنموية”.

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